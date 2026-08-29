Kral öldü, Belediye Başkanı düğününü iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kral öldü, Belediye Başkanı düğününü iptal etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Kralı Harald V'nin ölümü ülkede planlanan bir düğünü de erteletti. Oslo Belediye Başkanı Anne Lindboe, kralın hayatını kaybettiği gün yapılması planlanan düğün törenini iptal ederken, yeni tarih henüz belirlenmedi.

Norveç Kralı Harald V'nin hayatını kaybetmesi, Oslo Belediye Başkanı Anne Lindboe'nin düğün planlarını değiştirmesine neden oldu. Lindboe, beş yıldır nişanlı olduğu Pål Sandvid ile cuma günü gerçekleştirmeyi planladığı düğün törenini, kralın aynı gün yaşamını yitirmesi nedeniyle iptal etti.

Lindboe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Harald V için taziye mesajı yayımladı. Belediye Başkanı, "Sensiz bir Oslo ve Norveç'i hayal etmek zor. Kral olmak için taça ihtiyacın yoktu" ifadelerini kullandı.

YENİ DÜĞÜN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Lindboe ile Pål Sandvid, beş yıllık birlikteliklerinin ardından bu yıl haziran ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

Belediye başkanının siyasi danışmanı, kralın ölümü nedeniyle iptal edilen düğün töreni için henüz yeni bir tarih belirlenmediğini açıkladı.

HARALD V 89 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Norveç Kralı Harald V, başkent Oslo'daki ulusal hastanede nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada 89 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 35 yıl boyunca tahtta kalan Harald V'nin ölümünün ardından oğlu Haakon VIII kral oldu.

HALKIN SEVDİĞİ BİR HÜKÜMDARDI

Harald V, Norveç monarşisini modernleştiren ve halkla yakın ilişkisiyle öne çıkan bir hükümdar olarak biliniyordu.

Geleneklere aykırı biçimde halktan gelen Sonja ile evlenen Harald, ülkenin zorlu dönemlerinde birleştirici bir figür olarak öne çıktı.

Kral Harald V, eşi Kraliçe Sonja ile 58. evlilik yıl dönümünden yalnızca bir gün önce hayatını kaybetti.

Kraliyet Sarayı, Norveç, Son Dakika

Son Dakika Norveç Kral öldü, Belediye Başkanı düğününü iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
Fidan hoca gözaltına alındı Fidan hoca gözaltına alındı
Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek’te Putin ile görüşecek Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek'te Putin ile görüşecek
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Volkswagen Osnabrück’te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Osnabrück'te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Zeytinburnu’ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2’ye yükseldi Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

18:06
Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı
Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı
17:33
“Fidan Hoca“ tutuklandı
"Fidan Hoca" tutuklandı
17:09
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif İnek önerdi
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi
17:04
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
16:43
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’a bir darbe daha Galibiyeti unuttular
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'a bir darbe daha! Galibiyeti unuttular
16:36
Fenerbahçe’de Talisca şoku Samsunspor maçında yok
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
15:52
Bakırhan: Kürt Meselesi İçin Tarihi Yasa Meclis’te
Bakırhan: Kürt Meselesi İçin Tarihi Yasa Meclis'te
15:48
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 18:26:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kral öldü, Belediye Başkanı düğününü iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement