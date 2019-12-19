Kraliçe'nin konuşmasından milletvekilinin rehin alınmasına: Westminster'ın tarihi geleneği

Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimlerde Muhafazakarlar çoğunluğu elde edip iktidardaki yerini sağlamlaştırdı. Başbakan Boris Johnson liderliğindeki hükümetin önünde öncelikli olarak Brexit yani ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin tamamlanması var.



Brexit'ten kamu bütçelerine, sağlıktan eğitime kadar, iktidarın neler yapacağının sıralandığı hükümet planı bugün geleneksel bir törenle açıklanıyor. Tahtta en fazla kalan hükümdar unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth, belki de son kez bu törende başrolü oynayacak zira kraliçenin yetkilerini oğluna devredeceği konuşuluyor.