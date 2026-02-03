Kraliyet Aileleri Epstein Skandalında

(ANKARA) - ABD'de kamuoyuna açıklanan yeni Jeffrey Epstein dosyaları, İngiltere ve Norveç kraliyet ailelerini yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. Belgelerde, Epstein'ın 2008'de çocuk istismarı suçundan mahküm edilmesinin ardından da bazı üst düzey kraliyet mensuplarıyla temasını sürdürdüğünü ortaya koyan e-posta yazışmaları yer aldı.

Belgelerde yer alan e-postalar, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit ile Prens Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'un, cinsel suçlu olarak hüküm giymesi ve hapis cezasına çarptırılmasından yıllar sonra da Epstein'ın onunla dostluklarını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. E-postalar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen hafta, toplam üç milyon belgeyi kapsayan daha geniş bir yayımlama süreci kapsamında kamuoyuyla paylaşıldı.

Epstein, 2008 yılında reşit olmayan bir kişiyi fuhşa teşvik etmekten suçlu bulunmuştu.

Eleştirilere maruz kalan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, dün yaptığı açıklamada, Epstein'ın geçmişini daha kapsamlı şekilde araştırmamış olmaktan "sorumluluk duyduğunu" ve "Epstein ile herhangi bir temas kurmuş olmaktan pişmanlık duyduğunu" söyledi. Mette-Marit, Epstein'ın mağdurlarına da "derin sempati ve dayanışma" mesajı iletti.

Öte yandan Mette-Marit'in geçmiş temasları tartışma yaratırken, Norveç'te kraliyet ailesi bu kez de Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby'nin tecavüz ve şiddet suçlamalarıyla gözaltına alınmasıyla sarsıldı. Oslo'da bugün hakim karşısına çıkmayı bekleyen 29 yaşındaki Høiby dört kadına tecavüz de dahil olmak üzere toplam 38 suçlamayla karşı karşıya. Høiby'nin bıçak kullanmak ve hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal etmek gerekçesiyle, "yeniden suç işleme riski" değerlendirmesi kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Polis, Høiby'nin dört hafta süreyle tutuklu yargılanmasını talep etti.