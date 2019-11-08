Son Dakika Haberleri: Krasnodar - Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman
Son Dakika Güncel Krasnodar - Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman

Krasnodar - Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman

7 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklaması KRASNODAR - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 yenilerek tur atlama şansını kaybeden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyorum.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklaması KRASNODAR - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 yenilerek tur atlama şansını kaybeden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyorum. Birçok şeyi söylemekte de zorlanıyorum, sadece yaşıyorum. Ancak hedeflerden kopmadan ikinci yarıya ulaşırsak inşallah daha hazırlıklı bir Trabzonspor olarak başlayacağımızı umut ediyorum." dedi.

Krasnodar - Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman

Ünal Karaman, Trabzonspor, Krasnodar, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu! Meteoroloji duyurdu: Pastırma sıcakları geliyor İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 07:38:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Krasnodar - Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]