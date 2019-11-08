Krasnodar - Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklaması KRASNODAR - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 yenilerek tur atlama şansını kaybeden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyorum. Birçok şeyi söylemekte de zorlanıyorum, sadece yaşıyorum. Ancak hedeflerden kopmadan ikinci yarıya ulaşırsak inşallah daha hazırlıklı bir Trabzonspor olarak başlayacağımızı umut ediyorum." dedi.