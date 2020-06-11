Kronik rahatsızlığı olanlara yaz hastalıkları uyarısı - Son Dakika

Kronik rahatsızlığı olanlara yaz hastalıkları uyarısı

Uzman doktorlar pandeminin gölgesinde yaşanan yaz mevsiminde, enfeksiyon hastalıkları konusunda vatandaşları uyardı.

Kronik rahatsızlığı olanlara yaz hastalıkları uyarısı, System.String[]

Uzman doktorlar pandeminin gölgesinde yaşanan yaz mevsiminde, enfeksiyon hastalıkları konusunda vatandaşları uyardı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 11 Mart'ta pandemi ilan ettiğini hatırlatarak, Türkiye'de alınan güçlü tedbirlerin de etkisiyle vaka sayısının düştüğünü kaydetti.

Türkiye'de koronavirüsün hastalık yapabilme etkisinin azalmasına bağlı olarak salgının etkisinin önemli derecede azaldığını aktaran Yıldız, 1 Haziran'da normale geçişin başladığını söyledi.

Yaz mevsimi ile birlikte tatil yöreleri ve sahillerde hareketlenme olacağını anlatan Yıldız, bakanlıkların ve yerel yönetimlerin restoranlar, kafeler, konaklama yerleri, havuzlar ve plajlar için hazırladığı rehberlere işletmelerin ve vatandaşların uyması gerektiğini kaydetti

Yazın en fazla görülen rahatsızlıkların başında gıda zehirlenmelerinin geldiğini belirten Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Uygun ortamlarda ve uygun ısıda saklanmayan gıdaların yenilmesi gıda zehirlenmesine yol açmaktadır Alınan gıda maddelerinin, sebze ve meyvelerin uygun ortamda muhafaza edilmesi, pişirilmesi ve saklanması gerekir. Besinlerin içindeki zararlı bakterilerin veya bakterilerin ürettikleri toksinlerin gıdalarla vücuda alınması ile besin zehirlenmesi meydana gelir.

Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş şikayetleri ile seyreder. Besin zehirlenmesi durumunda semptomlara yönelik tedavi uygulanır. Kaybettiği sıvı ve mineraller hasta alabiliyorsa oral yoldan, yoksa damar yoluyla verilir. Bulantı ve kusma şikayeti yoksa ağız yoluyla gereken sıvıyı alması sağlanır. Gıda olarak haşlanmış patates, pirinç çorbası, yoğurt, muz gibi besinler verilir."

Yazın besin zehirlenmelerine karşı en önemlisi besin maddeleri ile temas etmeden önce eller iyice yıkanmalıdır. Dışarıdan alınan sebze ve meyveler bol su ile, iyice yıkanmalıdır.

"Güneş çarpmasında gerekli yardımın hemen yapılması gerekir"

Yıldız, yaz sıcaklardan en fazla; hipertansiyon, Diabetes Mellitus, kronik kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları ve kronik böbrek yetmezliği olanların etkilendiğini ifade ederek, bu rahatsızlıkları olanların ilaçlarını düzenli alınması gerektiğini söyledi.

Yaz mevsiminde terleme ile vücuttan fazla su kaybı olduğu için yeterli miktarda sıvı alınması gerektiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kronik hastalığı olanlara güneş ışınlarının dik olarak geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilir. Günde ortalama 2 litre su tüketilmelidir. Alkollü içecekler ve asitli içecekler tüketilmemelidir. Kavun, karpuz, üzüm gibi yaz meyvelerinden günde 3 porsiyon yenilebilir. Yürüyüş, yüzme gibi spor aktiviteleri sabah saatlerinde veya saat 16'dan sonra yapılmalıdır.

Güneş çarpması, genellikle uzun süre yüksek sıcağa maruz kalma sonucu gelişen bir durumdur. Belirtileri vücut ısısının yüksek olması (40 derece civarında), zihinsel durum veya davranışlarda bozulma, ciltte kızarıklık, sıcaklık ve kuruluk vardır. Solunum ve kalp atışlarında hızlanma, baş ağrısı, kas krampları, yorgunluk ve halsizlik belirtileri vardır. Güneş çarpmasında gerekli yardımın hemen yapılması gerekir. Hasta klimalı veya serin bir ortama alınmalıdır. Vücut sıcaklığını düşürmek için, soğuk su veya buz torbaları ile uygulama yapılır. Soğuk su ile duş alınabilir. "

"Artan nem oranları diyabetik hastalar için sorun oluşturabilir"

Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesriye Demirel de, diyabetli ve diyabet açısından risk altındaki hastaların yaz aylarında ve aşırı sıcaklarda daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yazın vatandaşların sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle sağlıklarını koruyabileceğini anlatan Demirel, "Sıcaklığın artması ile vücudun iç dengesi devreye girer, ter bezleri çalışmaya başlar. Terlemek vücudu serinletir ve vücut ısısının yükselmesini önler. Terlemek vücut ısısında düşmeye neden olduğu için iyi olmakla birlikte su kaybının çok olduğu durumlarda hayati tehlike yaratmaktadır. Diyabetli hastalarda kan şekeri düzeyleri yüksek olduğunda şeker, idrar yoluyla dışarı atılmaya çalışılır ve normalden daha fazla su kaybı görülebilir. Aşırı sıcak ve artan nem oranları diyabetik hastalar için sorun oluşturabilir." diye konuştu.

"Belirtilerinin başında halsizlik gelmektedir"

Demirel, uzun süre güneşte kalma sonucu gelişen güneş çarpmasının diyabetli hastalarda daha sık görüldüğünü ifade ederek, "Güneş çarpması halsizlik, yorgunluk, kas krampları, aşırı terleme, soğuk ve nemli cilt, baş ağrısı, çarpıntı ve bulantı yapar. Bu durum diyabetiklerde sinir tahribatı ile vücudun ısı dengesi bozabilir. Terleyememe sorunu olabilir. Bu durum diyabetik hastalar için tehlike oluşturmaktadır. Belirtilerinin başında halsizlik, kas krampları, çarpıntı, yorgunluk, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı gelmektedir." bilgilerini verdi.

"Gün ortası sıcaklarda dinlenmeli"

Demirel, sıcak havalarda günlük 2-5 litre arasında sıvı alınmasına ve suyla birlikte tuz ve mineral tüketiminin önemine dikkati çekerek, "Karpuz gibi meyveler içindeki şeker miktarı yüksek olduğundan az miktarda alınmalıdır. Aşırı protein ve yağlar su ihtiyacını artırabilir. Bu dönemde beslenme diyet uzmanına ya da doktora mutlaka danışılmalıdır. Klimalı ve nem oranı düşük bir ortam tercih edilmelidir. Gün ortası sıcaklarda dinlenmeli çalışmaktan ve egzersizden ve fazla efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Ilık su ile duş alınmalıdır." uyarısında bulundu.

Güneşten korunmak için şapka önerisi

Dr. Nesriye Demirel, sıcak havada günün çok erken ve çok geç saatlerinde egzersize çıkılmaması önerisinde bulunarak, klimalı ve kapalı ortamlarda egzersiz yapılmasını tavsiye etti.

Dışarıda şapka takılması önerisinde bulunan Demirel, ince açık renkli pamuklu giysilerin tercih edilmesinin faydalı olabileceğini kaydetti.

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kronik rahatsızlığı olanlara yaz hastalıkları uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı         
16:53
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı         
16:49
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu         
16:47
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor         
16:37
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz         
16:35
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti         
16:27
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi         
16:26
Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı         
16:12
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor         
16:07
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı         
16:05
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu         
15:56
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi         
15:50
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek         
15:30
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık         
15:04
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir         
14:58
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı         
14:53
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı         
14:44
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı         
14:43
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak         
14:41
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı         
14:36
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor         
14:35
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı         
14:31
Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı         
14:27
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı         
14:26
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 17:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kronik rahatsızlığı olanlara yaz hastalıkları uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]