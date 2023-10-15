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Fenerbahçe'nin teklifinden aşağı kabul etmeyen Krunic'in Milan'dan istediği rakam ortaya çıktı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin teklifinden aşağı kabul etmeyen Krunic'in Milan'dan istediği rakam ortaya çıktı

Son Güncelleme: 15.10.2023 17:38

İtalyan devi Milan'ın sözleşme uzatmak istediği Rade Krunic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin teklif ettiği 3-3.5 milyon euroyu istiyor. Ancak Milan'ın yıldız futbolcuya önerdiği rakam ise bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro.

İtalyan devi Milan'ın sözleşme uzatmak istediği Rade Krunic, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde önerdiği yıllık 3-3.5 milyon euroyu istiyor. Ancak Milan'ın teklifi, bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro.

FENERBAHÇE'NİN ÖNERDİĞİ RAKAMI İSTİYOR

Tuttosport'ta yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif alan Krunic'in, Milan'dan, sarı-lacivertlilerin önerdiği rakamı yıllık 3-3.5 milyon euro istiyor. Milan ise bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro uygun görüyor.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2019 yılından bu yana Milan'da forma giyen Bosnalı futbolcu, 131 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Krunic, Milan'dan Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamı istiyor
Krunic, Milan'dan Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamı istiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Rade Krunic, Fenerbahçe, Milan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fenerbahçe'nin teklifinden aşağı kabul etmeyen Krunic'in Milan'dan istediği rakam ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin teklifinden aşağı kabul etmeyen Krunic'in Milan'dan istediği rakam ortaya çıktı - Son Dakika
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