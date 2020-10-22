Kruvaziyer turizminin geleceğine yönelik uluslararası online seminer düzenlendi - Son Dakika

Kruvaziyer turizminin geleceğine yönelik uluslararası online seminer düzenlendi

22.10.2020 12:43
Kruvaziyer turizminin geleceğine yönelik uluslararası online seminer düzenlendi, System.String[]

Karadeniz Kruvaziyer Platformu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'un ve Karadeniz'in önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alması için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Karadeniz Kruvaziyer Platformu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'un ve Karadeniz'in önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alması için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye'nin de diyalog ortağı olduğu Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği tarafından "Sürdürülebilir Kruvaziyer Turizmi Web Semineri" düzenlendi.

Karadeniz Kruvaziyer Platformunun yanı sıra TTSO Yönetim Kurulunun da başkanlığını yapan Hacısalihoğlu, seminerde yaptığı konuşmada, Trabzon'un ve Karadeniz'in önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alması için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Trabzon'un böyle önemli bir toplantıda yer almasını, bölgenin geleceği açısından çok önemli gördüğünü vurgulayan Hacısalihoğlu, "Trabzon, bilindiği üzere yakın bir geçmişte yılda 40 gemiyi ağırlıyordu. Bu hareketliliğe yeniden kavuşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası birçok konuşmacı da, kruvaziyer turizminin geleceği ve yeni destinasyonlar hakkında görüşlerini açıkladı.

Kovid-19'un küresel kruvaziyer sektörüne etkisi, yeni iş alanlarının açılması, şirketlerin ve limanların, durumu nasıl yönettikleri, alınan önlemler ve kontrol tedbirleri, acil durum mekanizmaları, kruvaziyer sektörünün yeniden canlanması ve piyasanın güveninin kazanılması konusunda yapılacak çalışmalar ve salgın sonrasında kruvaziyer sektörünün gelecekteki gelişim eğilimleri, online seminerde görüşülen konu başlıkları oldu.

Seminere Türkiye adına katılanlar arasında Hacısalihoğlu'nun yanı sıra Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ile Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Yusuf Ziya Çakır'ın da yer aldığı bildirildi.

Suat Hacısalihoğlu, Kruvaziyer, Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kruvaziyer turizminin geleceğine yönelik uluslararası online seminer düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

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