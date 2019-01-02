Ksbü'ye Öğretim Görevlisi Alımı Yapılacak
2 saat önce
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), 20 öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek.
Kütahya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), 20 öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek.
KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu
, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite bünyesinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacağını belirtti.
Üniversitedeki akademik kadronun güçleneceğini ifade eden Kavuncu, şunları kaydetti:
"Üniversitemiz rektörlüğü 5, Simav
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 9 ve Gediz
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 6 olmak üzere toplamda 20 öğretim görevlisi alımı gerçekleştireceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belirttiğimiz şekilde 'öğrencilerimize nitelikli ve kapsamlı bir eğitim sunmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ve bunun için ilk hedefimiz akademik kadromuzu güçlendirmek olacaktır' söylemimiz doğrultusunda hızlı bir şekilde hareket ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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