KSK Token işlem görmeye başladı
17.03.2021 11:27
KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün Türkiye'de spor kulüpleri arasında ilki gerçekleştirip özel bir kripto para birimleri platformuyla iş birliği yaparak piyasaya çıkardığı KSK Token, firma bünyesinde işlem görmeye başladı.
KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün Türkiye'de spor kulüpleri arasında ilki gerçekleştirip özel bir kripto para birimleri platformuyla iş birliği yaparak piyasaya çıkardığı KSK Token, firma bünyesinde işlem görmeye başladı. İlk etapta 0.30 kuruştan 10 milyon, ikinci etapta ise 0.40 kuruştan 15 milyon adet piyasaya sürülen blockchain'lerden şimdiye kadar iki arzda 15 milyon adetten fazla satıldığı açıklandı. Taraftarların iş birliği yapılan Bitci Teknoloji'nin kripto para alım satım platformundan taraftar token'ları anlık olarak alım-satım yapabilecekleri belirtildi.
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