KSÜ Tıp Fakültesi mezunları internet üzerinden hekimlik yemini etti - Son Dakika

KSÜ Tıp Fakültesi mezunları internet üzerinden hekimlik yemini etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi 17. dönem mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsilen yapılırken, mezunlar internet üzerinden hekimlik yemini etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi 17. dönem mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsilen yapılırken, mezunlar internet üzerinden hekimlik yemini etti.

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Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, rektör yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Perihan Öztürk, Doç. Dr. İsrafil Orhan, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal'in katılımıyla yapılan törende 79 tıp fakültesi öğrencisi mezun olarak doktorluğa adım attı.

Mezunların "Zoom" uygulaması üzerinden katıldığı törende konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, 2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ni pandemi nedeniyle öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirememenin burukluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İnsan yaşamında sağlık ve eğitimin iki önemli kavram olduğuna dikkati çeken Can, "Bu iki alanda çalışmak, mesai mefhumunun sınırlarının ötesinde özveri ve insan sevgisi gerektiriyor. Bütün meslekler yaratılan insana hizmet etme araçlarıdır. Bu bakımdan siz genç hekimlerden mesleğinizi, işinizi ve insanları severek çalışmanızı, toplumun ve mesleğinizin değerlerini yaşatmanızı, insanlığın sağlığı için fedakarca hizmet etmenizi bekliyoruz." dedi.

Üniversite olarak her alanda olduğu gibi sağlık alanında da gerekli bilgi, beceri ve meslek aşkı ile mücehhez öğrenciler yetiştirerek mezun verdiklerinin altını çizen Can, öğrencilerin bu zorlu eğitim sürecini tamamlamalarında emeği geçen ailelere, öğretim elemanlarına, yöneticilere, tüm KSÜ ve hastane personeline teşekkür etti.

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu ise pandeminin 17. dönem tıp doktorlarını mezun etmenin heyecan, mutluluk ve gururuna engel olamayacağını ifade etti.


Yemin ve mezuniyet töreninin online olarak gerçekleştirilmesinin topluma tedbirlere uyma, maske kullanımı ve mesafe konusunda net bir mesaj verdiğine dikkati çeken Bekerecioğlu, "Bu en mutlu günümüzde, ömürde bir kez olacak bir durumda dahi sağlık çalışanları hekimler olarak bu tedbir ve mesafe mesajını veriyoruz. Yani yemin töreni ve mezuniyet töreni dahi buna engel olmuyor. Aslında bu, mesajdan çok bir görev. Yarından itibaren tek başınızasınız ve hekim olarak anılacaksınız. Bu salgın ve hastalıkla her yerde ve her seviyede karşılaşacaksınız. Bugünkü ortaya koyduğumuz tavır ve davranış hep bizi haklı çıkaracak." diye konuştu.

Daha sonra Tıp Fakültesi 17. Dönem birincisi Elif Özel, yaş kütüğüne plaket çaktı. Dönem birincisi Özel'e mezuniyet ve onur belgesi ile plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak verdi. Dönem ikincisi Burak Şahin belge ve plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı'nın elinden alırken dönem üçüncüsü Kübra Baştürk'e belge ve plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş verdi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Acil Tıp Stajında En Başarılı İntörn Doktor" ödülünü ise Sercan Dolkundarı, Dekan Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu'nun elinden aldı.

Tören mezunların internet üzerinden online olarak hekimlik yemini etmelerinin ardından sona erdi.

Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KSÜ Tıp Fakültesi mezunları internet üzerinden hekimlik yemini etti - Son Dakika

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