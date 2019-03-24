Son Dakika Haberleri: Kto Başkanı Gülsoy: "Ötv ve Kdv İndirimlerinin Uzatılması Seçimler Öncesinde Piyasayı Daha da...

Kto Başkanı Gülsoy: "Ötv ve Kdv İndirimlerinin Uzatılması Seçimler Öncesinde Piyasayı Daha da...

1 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılmasına ilişkin, "ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması seçimler öncesinde piyasayı daha da canlandıracak" dedi.

Kto Başkanı Gülsoy:
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılmasına ilişkin, "ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması seçimler öncesinde piyasayı daha da canlandıracak" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ÖTV ve KDV indirimlerinin Haziran ayı sonuna uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gülsoy, Mart ayı sonuna kadar sürecek olan ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılmasını değerlendirerek, seçimler öncesinde alınan bu kararın piyasayı daha da canlandıracağına inandıklarını vurguladı.

İş dünyasının 2019'dan umutlu olduğunu ve geride bırakılan 3 ayda iş dünyası adına önemli adımlar atıldığını belirten Başkan Gülsoy, şunları söyledi:

"ÖTV ve KDV'deki indirimlerinin bir kez daha uzatılması gerek iş dünyasına gerekse tüketiciye verilen önemli bir destektir. Dengelenme sürecinde hükümetin iş dünyasına verdiği desteklerin devam etmesi piyasanın canlanmasına büyük katkı sağladı. Tüm sektörlerde KDV ve ÖTV indirimlerinin devamı, ekonomiye dinamizm katacak yerinde bir karardır. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi ÖTV ve KDV indirimlerinin devam etmesi üyelerimizin talepleri arasındaydı. İş dünyasının taleplerine sessiz kalmayan Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. İndirimlerin, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanmasına, istihdamın artmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkısı olacağına inanıyoruz." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Kayseri, Ömer Gülsoy, Güncel
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