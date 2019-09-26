KTO Karatay, tıp alanında önemli araştırmalara ev sahipliği yapacak

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde, Konya'nın ve ülkenin dört bir yanındaki araştırmacıların yararlanabileceği, tıp alanındaki gelişmelere öncü olacak Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) destekli KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.



KTO Karatay Üniversitesinin, MEVKA 2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandığı "KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Projesi" kapsamında kurulan laboratuvar, düzenlenen törenle açıldı.



Törende konuşan, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neyhan Ergene, MEVKA ve Mütevelli Heyet Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, laboratuvarların öğrencilerin, akademisyenlerin ve sağlık sektöründeki tüm araştırmacıların kullanımına açık olacağını söyledi.



"Türkiye'nin en yüksek araştırma bütçesine sahip üniversitelerinin başında gelmektedir"



KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, "Üniversitemiz araştırma faaliyetlerine oldukça önem vermekte, Türkiye'nin en yüksek araştırma bütçesine sahip üniversitelerinin başında gelmektedir. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporu'na göre üniversitemiz sahip olduğu toplam 42,8 milyon lira araştırma bütçesi ile 68 vakıf üniversitesi içerisinde 8. sırada yer almaktadır" dedi.



Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı'nın temel amaçları arasında; Konya ve Türkiye'de yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere nitelikli eleman yetiştirebilmek, araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve üniversite-özel sektör iş birliği açısından somut projelerin geliştirilebileceği platformlar oluşturmanın yer aldığını kaydetti. Öztürk, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı ile hastalıkların araştırılması, tedavisine yönelik çalışmaların yapılması ve bu sayede insanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.



KTO Karataylı 85 doktor adayı beyaz önlük coşkusu yaşadı



Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı açılışının ardından KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen beyaz önlük giyme törenine geçildi.



Burada konuşan KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neyhan Ergene, tıp eğitiminin tarihsel sürecine değinerek, "Hekimlik tarih içinde gelişerek, usta çırak ilişkisi içinden çıkarak eğitim kurumlarına önce medreselere, günümüzde ise modern üniversitelere taşınmıştır. Bizim de üniversitemizin temeli olan Karatay Medresesi'nde yetişen hekimlerimiz de yüzyıllar boyu hastalara şifa dağıtmıştır" ifadelerini kullandı.



Ergene, Tıp Fakültesinde eğitim görmeye ve hekim adayı olmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.



KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Hastanesi Başhekimi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Gönülalan, Tıp Fakültesi öğrencilerini ve onları yetiştiren aileleri ve öğretmenlerini tebrik ederek usta ve çırak eğitiminin bir kez daha önemine değindi. İyi hekim olmak için, öncelikle iyi insan olmak gerektiğini dile getiren Doç. Dr.Gönülalan, öğrencilere öncelikle iyi insan olmayı tavsiye etti.



Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca da, zorlu bir süreçten geçerek Tıp Fakültesi kazanan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti. Öğrencilerin eğitim hayatlarına çok önem vermeleri gerektiğinin üzerinde durdu.



Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, hekimliğin zorlu bir meslek olduğuna değinerek, bu konuda gerek öğrencilere gerekse de eğitimcilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.



Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut da, kendisinin de bir tabip olduğunu hatırlatarak, KTO Karatay Üniversitesinde nitelikli bir akademik kadronun olduğunun altını çizdi. Vatan sevgisinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Karabulut, öğrencilere 'İyi bir insan olduktan sonra doktor olun' tavsiyesinde bulundu.



"Engin bir üniversite kültürüne ve entelektüel birikime sahip olmaya çalışınız"



KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise konuşmasında, öğrencilerin eğitim alacakları tıp laboratuvarlarına değindi. Prof. Dr. Sade, "Ülkemizi çok ilerilere götürecek bir gayretle, yeni bir medeniyet inşası idealiniz olsun. Derslerle birlikte üniversite seçmeli derslerinden de yararlanarak engin bir üniversite kültürüne ve entelektüel birikime sahip olmaya çalışınız. Öğrenci toplulukları faaliyetleri ile sosyalleşme ve özgüveni geliştirme yönünde ilerleyiniz" ifadelerine yer verdi.



Protokol konuşmalarının ardından Türk tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin akabinde ise 2019-2020 akademik yılında KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencileri beyaz önlüklerini, protokol üyeleri ve akademisyenlerin elinden giydi.



Düzenlenen törene, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neyhan Ergene, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana Hastanesi Genel Müdürü Fulya Erdemil, protokol üyeleri, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA