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KTO ve KAYSİAD başkanlarından anlamlı ziyaret

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve kısa adı KAYSİAD olan Kayseri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz, hayırsever ve müteşebbis isimlerinden biri olan Faruk Molu'yu evinde ziyaret etti.

KTO ve KAYSİAD başkanlarından anlamlı ziyaret, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve kısa adı KAYSİAD olan Kayseri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz, hayırsever ve müteşebbis isimlerinden biri olan Faruk Molu'yu evinde ziyaret etti.


KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz, kentin önemli iş insanlarından ve müteşebbislerinden biri olan Faruk Molu'yu Karsu Çiftliği'ndeki evinde ziyaret ederek ülke ve Kayseri gündemine dair fikir teatisinde bulundular. Ziyarette, KTO Sayman Üyesi Erol Sırıklı ve Faruk Molu'nun kızı, kadın girişimci aynı zamanda KTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oluş Molu da hazır bulundu. Gülsoy ve Yılmaz ziyaretle ilgili, "Molu Ailesi Kayseri ve ülke ekonomisine çok önemli hizmetler vermiş bir aile. Faruk Molu Bey'in babası Arif Molu, Cumhuriyetin ilk yıllarında yabancı müteşebbislerle birlikte Kayseri Sivas demiryolunu yapan bir yatırımcı. Merhum Arif Molu sadece demiryolu değil, barajlar konusunda da Türkiye'de birçok ilke imza atmış örnek bir şahsiyet. Arif Molu'nun çocukları da babaları gibi Kayseri ve ülkemizin kalkınması adına önemli hizmetlerde bulunmuş müteşebbis insanlar. Faruk Bey'in amcası Emin Molu şehrimizin ilk imar planını yaptıran belediye başkanı. Dolayısıyla Molu ailesi gerçekten kayseri ve ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş bir aile. Biz de Faruk Bey'i ziyaret ederek kendisinin tecrübelerinden istifa ettik" değerlendirmesinde bulundu.


KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz, işadamı Faruk Molu'nun Kayseri Serbest Bölgesi'nin kuruluşu ve Yamula Barajı'nın yapımında da çok büyük emekleri olduğunu belirterek, "Faruk Bey'e bu hizmetleri nedeniyle de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştular. - KAYSERİ

İbrahim Yılmaz, Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
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