Son Dakika Haberleri: Ktso 7. Meslek Komitesi Toplandı

Ktso 7. Meslek Komitesi Toplandı

1 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KTSO) Maden, Metal, Makine ve Ulaşım Araçları İmalatçıları işkolunda hizmet veren üyelerinin oluşturduğu 7. Meslek Komitesi, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında toplandı.

Ktso 7. Meslek Komitesi Toplandı, System.String[]
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KTSO) Maden, Metal, Makine ve Ulaşım Araçları İmalatçıları işkolunda hizmet veren üyelerinin oluşturduğu 7. Meslek Komitesi, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında toplandı.

19 Mart 2019 Salı günü saat 14.00'te Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; 7. Meslek Komitesi Başkanı Bahadır Sucuoğlu, Başkan Yardımcısı Ahmet Eroğlu, Üyeler; Halit Sucuoğlu, Ali Doğru ve Kadir Verpay katıldı.

Toplantıda 2019 yılında yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı gündemdeki konuların görüşülmesi ile sona erdi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:55 Kaynak: İHA

Maden, Kırklareli, Güncel
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