KTSO Başkanı Ilık'tan AA'ya Ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

Ilık, ziyarette, AA'nın çok başarılı çalışmalar yaptığını belirtti.

AA'nın Türkiye ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Ilık, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Ilık, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.