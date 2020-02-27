KTSO Başkanlı Ilık, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurulu'na seçildi - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurulu'na seçildi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, bu göreve getirilmekten gurur duyduğunu belirtti.

Görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını ifade eden Ilık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesi konusundaki çalışmaların politikalarına yön veren TOBB Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Üst Kurulu, Ali Sabancı'nın başkanlığında, Cihat Alagöz, Acun Ilıcalı, Nevzat Aydın, Gülden Yılmaz, Emre Kurttepeli, Göktekin Dinçerler, Derya Matraş, Murat Kolbaşı, Ozan Acar ve Sezai Hazır gibi Türkiye'nin ileri gelen genç girişimcilerinden oluşuyor. Bu başarılı ekipte yer almaktan gurur duyuyorum. Cenab-ı Allah bana verilen bu görevde yüzümü kara çıkartmasın inşallah.

Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzerine kurulmuştur. Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek kurulun başlıca görevleri arasındadır."