KTSO Başkanlı Ilık, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurulu'na seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTSO Başkanlı Ilık, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurulu'na seçildi - Son Dakika

KTSO Başkanlı Ilık, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurulu'na seçildi

6 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurulu'na seçildi.

KTSO Başkanlı Ilık, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurulu'na seçildi, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurulu'na seçildi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, bu göreve getirilmekten gurur duyduğunu belirtti.

Görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını ifade eden Ilık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesi konusundaki çalışmaların politikalarına yön veren TOBB Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Üst Kurulu, Ali Sabancı'nın başkanlığında, Cihat Alagöz, Acun Ilıcalı, Nevzat Aydın, Gülden Yılmaz, Emre Kurttepeli, Göktekin Dinçerler, Derya Matraş, Murat Kolbaşı, Ozan Acar ve Sezai Hazır gibi Türkiye'nin ileri gelen genç girişimcilerinden oluşuyor. Bu başarılı ekipte yer almaktan gurur duyuyorum. Cenab-ı Allah bana verilen bu görevde yüzümü kara çıkartmasın inşallah.

Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzerine kurulmuştur. Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek kurulun başlıca görevleri arasındadır."

Kırklareli, Türkiye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Coca-Cola İçecek'in net satış geliri 12,25 milyar lira oldu
Koronavirüse hazırlıklı mısınız? Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:42:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KTSO Başkanlı Ilık, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurulu'na seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]