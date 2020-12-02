KTÜ'de eğitim öğretime başlanmasının 57. yıl dönümü - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ'de eğitim öğretime başlanmasının 57'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, mesajında, bundan tam 57 yıl önce 2 Aralık 1963 günü KTÜ'nün eğitim öğretime başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başlangıcından günümüze değin üniversitemizin gelişimine katkıda bulunan mensuplarımızdan ve mezunlarımızdan ebediyete intikal edenlere rahmet diliyor, yaşayanları ise saygı ve minnetle anıyoruz."