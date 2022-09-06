Malezya Dışişleri Bakanı, Çin ile Aralarındaki Ekonomik Bağlara ve Yüksek Teknoloji İşbirliğine Dikkat Çekti

KUALA LUMPUR, 6 Eylül (Xinhua) -- Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Salı günkü açıklamasında Çin ile olan ekonomik bağlardan övgüyle bahsetti ve son teknolojilerin iki ülke arasında paylaşılmasını teşvik etti. 2022 Çin Akıllı Sanayi Ticaret Fuarı ve Forumu'nun açılış töreninde konuşan Bakan Abdullah, Malezya'nın ekonomik kalkınmasına katkılarından dolayı Çin'e minnettarlığını dile getirdi. Çin'in yüksek teknoloji ve dijital ekonomideki gelişiminden bahseden Abdullah, Çin'in sadece inovasyonda değil aynı zamanda da teknolojinin uygulanmasında "önde gelen bir güç merkezi" olduğunu söyledi.

Malezya Dışişleri Bakanı, fuara yönelik tebrik mesajında, "Bu ticaret fuarı aracılığıyla Çin'den gelen girişimcilerin profesyonel bağlantılar kurmaya yönelik bu platformu Malezyalı ortakları ve diğerleriyle işbirliği kurmak için kullanmasını umuyoruz" dedi. Çin'in Malezya Büyükelçisi Ouyang Yujing de törende yaptığı konuşmada bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliğinin Çin-Malezya ikili ilişkilerinde her zaman önemli bir yere sahip olduğunu ve güçlü bir ivmeyle arttığını ifade etti. Ouyang, "Çin, Kovid-19 sonrası dönemde Ar-Ge'de işbirliğini artırmanın yanı sıra yüksek teknolojinin akıllı imalatta uygulanması, yeni işbirliği alanlarının keşfedilmesi, insanların yaşam kalitesinin artırılması ve ülkenin sanayi dönüşümünün hızlandırılması için de Malezya'yla birlikte çalışacak" dedi. Büyükelçi, bu fuarın Çin ve Malezya'dan teknoloji şirketleri arasındaki mutabakatı derinleştireceğini ve gelecekteki kapsamlı ve çok aşamalı işbirliği için sağlam bir temel oluşturacağını söyledi. 2022 Çin Akıllı Sanayi Ticaret Fuarı ve Forumu'na, Çin ve Malezya'dan yaklaşık 60 teknoloji şirketi ile organizasyonu katılıyor.