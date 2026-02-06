Küba, ABD ile Diyaloğa Açık - Son Dakika
Küba, ABD ile Diyaloğa Açık

06.02.2026 10:59
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ABD ile egemenlik temelinde diyalog yapılabileceğini belirtti.

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "Egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına saygı temelinde ABD ile diyaloğa hazırız" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesindeki bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Washington yönetimiyle son dönemde tırmanan gerilimi değerlendirdi. Komşu ülkeler arasında medeni ve karşılıklı çıkarları gözeten bir ilişki arzuladıklarını dile getiren Diaz-Canel, ABD ile masaya oturmaya açık oldukları mesajını verdi. Diaz-Canel, "Egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına saygı temelinde ABD ile diyaloğa hazırız" ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, ABD ile göçmen sorunu, güvenlik, uyuşturucu ve terörle mücadele, çevre koruma ve bilimsel iş birliği gibi geniş bir yelpazede görüşebileceklerini belirterek, bu diyaloğun tek şartının ülkesinin iç işlerine müdahale edilmemesi olduğunun altını çizdi. Washington'ın artan agresif tutumu karşısında ulusal savunma planlarını devreye soktuklarını belirten Diaz-Canel, olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olmanın egemenliğin bir gereği olduğunu vurguladı.

ABD'nin uyguladığı petrol ambargosuna tepki gösteren Diaz-Canel, geçen aralık ayından bu yana ülkeye dışarıdan yakıt girişi olmadığını söyledi. Devasa bir gücün, küçük bir ülkeye yönelik saldırgan ve suç teşkil eden politikasının kabul edilemeyeceğini aktaran Diaz-Canel, bu durumu ülkeyi nefessiz bırakma girişimi olarak nitelendirdi. Diaz-Canel, önlerinde direnmek ya da teslim olmak dışında bir seçenek kalmadığını kaydetti.

Kaynak: DHA

