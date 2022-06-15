Küba, Çin'le İşbirliğini Artırmak İçin Çinli İşletmelere Yönelik İlk Ticaret Fuarını Düzenledi - Son Dakika
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Küba, Çin'le İşbirliğini Artırmak İçin Çinli İşletmelere Yönelik İlk Ticaret Fuarını Düzenledi

15.06.2022 10:55
Küba, Çin'le İşbirliğini Artırmak İçin Çinli İşletmelere Yönelik İlk Ticaret Fuarını Düzenledi

HAVANA, 14 Haziran (Xinhua) -- Küba, Çin'le işbirliğini ilerletmek ve ticari ilişkileri geliştirmek için Salı günü Çinli işletmelere yönelik ilk ticaret fuarını ve sergisini düzenledi.

HAVANA, 14 Haziran (Xinhua) -- Küba, Çin'le işbirliğini ilerletmek ve ticari ilişkileri geliştirmek için Salı günü Çinli işletmelere yönelik ilk ticaret fuarını ve sergisini düzenledi. Fuar, ilk Çinli göçmenlerin Küba'ya gelişinin 175. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir dizi etkinliğin bir parçasını oluşturuyor. Fuarda sergilenen ürünler arasında tipik Çin çeşnileri ve soya sosu, çorba, kuru meyve ve domates sosu gibi yiyeceklerin yanı sıra Çin'de üretilen hijyen ürünleri de yer aldı.

Çin'in Küba Büyükelçisi Ma Hui, etkinliğe yaptığı ziyarette iki ülkenin kan, tarih ve kültür bağlarıyla birleştiğini ve Çin tarafının ikili işbirliğini teşvik etmeye ilgi duyduğunu söyledi. Havana'nın Çin Mahallesi Bütçe Birimi Müdürü Teresa Maria Li, Xinhua'ya fuarın Çin Mahallesi'nin ekonomik ve kültürel yaşamını geliştirmeyi ve Kübalı girişimciler ile ada ülkesindeki Çinli işletme sahipleri arasında ortaklıklar kurmaya yardımcı olmayı amaçladığını söyledi. Aynı zamanda etkinliğin organizatörü olan Çinli işadamı Guo Xinjiang, Küba tüketicilerine yüksek kaliteli ürün sunmak için gelecekte bunun gibi daha fazla ticaret fuarının düzenlenmesinin beklendiğini söyledi. Çin kökenli yerel bir girişimci olan Doris Guin ise, Çin'de üretilen çok çeşitli ürünlere daha kolay erişebilmenin harika olduğunu belirterek, bunun iki ülke arasında olumlu ve önemli bir adım olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Havana, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba, Çin'le İşbirliğini Artırmak İçin Çinli İşletmelere Yönelik İlk Ticaret Fuarını Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küba, Çin'le İşbirliğini Artırmak İçin Çinli İşletmelere Yönelik İlk Ticaret Fuarını Düzenledi - Son Dakika
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