Küba\'da Jet Yakıtı Tedarikinde Kısıtlama

Dünya

10.02.2026 12:03
Küba, petrol stoklarındaki azalma nedeniyle uluslararası havayolu şirketlerine jet yakıtı tedarikini askıya aldı.

KÜBA hükümeti, petrol stoklarındaki azalma nedeniyle uluslararası hava yolu şirketlerine sağlanan jet yakıtı tedarikini 1 ay süreyle askıya aldı.

Küba sivil havacılık otoriteleri tarafından yayımlanan NOTAM (Havacılık Bildirimi) ile ülkedeki uluslararası havalimanlarında yabancı hava yolu şirketlerine jet yakıtı ikmali yapılmayacağı duyuruldu. Yasağın 10 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 11 Mart'a kadar uygulanacağı belirtildi. Şirketlere uçakların dönüş yakıtlarını yanlarında getirmeleri veya Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve Meksika gibi komşu ülkelerde teknik iniş yaparak yakıt ikmali yapmaları tavsiye edildi.

Hava yolu şirketi Air Canada, yakıt tedarik sorunu nedeniyle Küba'ya yönelik uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını ve ada ülkesinde kalan yaklaşık 3 bin yolcusunu geri getirmek için 'yolcusuz' seferler düzenleyeceğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu durumun ABD yaptırımları ve tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklanan petrol stoklarındaki azalma nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Kısıtlama, Ekonomi, Enerji, Dünya, Küba, Son Dakika

