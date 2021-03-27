Küba-İzmir ilişkileri güçleniyor - Son Dakika

Küba-İzmir ilişkileri güçleniyor

27.03.2021 10:21
Küba-İzmir ilişkileri güçleniyor, System.String[]

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Büyükelçi, İzmir'de Küba için bir çok ticari fırsat olduğunu söyledi. Küba ile her zaman işbirliğine hazır olduklarını belirten Başkan Soyer ise, "Özellikle sağlık ve kültür alanında yapacağımız işbirlikleri Küba ile İzmir arasındaki ticareti de geliştirecektir" dedi.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez eşi Ticaret Ateşesi Ileana Nunez ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Küba'nın sağlık sektöründe güçlü olduğunu, pek çok ülkeye ilaç ve aşı ihracatı yaptığını belirten Büyükelçi Nunez, İzmir ile Küba arasında sağlık, endüstri, tarım, kozmetik sektörlerinde işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Nunez, "İzmir'de çok fazla iş fırsatı var. Belediye başkanı Tunç Soyer'in yaklaşımı ve meslek odalarının katkısı İzmir'i daha da cazip kılıyor. Bu yüzden İzmir'i tercih ediyoruz. İlişkimizin uzun vadeli ve sürdürülebilir olması bizim için çok önemli" diye konuştu.

Kültür Zirvesi'ne davet

Büyükelçiyi eşi Neptün Soyer ile birlikte ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, iki ülkenin işbirliğini önemsediğini belirterek, "Sağlık çözümleri konusunda Küba önemli bir ülke. Öncelikle tebrik ediyorum. Havana ile İzmir 25 yıldır kardeş şehir. Bunu avantaja çevirebiliriz. İlişkilerimizi geliştireceğimiz çok alan var. Bu yıl eylül ayında düzenleyeceğimiz Dünya Belediyeler Birliği Küresel Kültür Zirvesi'nde Havana'dan kültür üreticilerini burada görmek isteriz. Kültürel ilişkilerimiz ne kadar artarsa bunu ticarete dönüştürmek o kadar kolay olur. Uluslararası İzmir Fuarı da aynı dönemde olacak. Kübalı şirketlerin fuara katılmaları iş bağlantılarımıza ivme kazandıracaktır. Küba ile İzmir arasındaki ticareti artırmak için iş insanlarına her zaman destek oluruz" sözlerine yer verdi. Başkan Soyer, Küba'nın sağlık alanındaki birikimlerinden ve Türkiye'nin tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesinde Kübalı sağlıkçıların tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

"Havana İzmir'e çok benziyor"

Büyükelçinin eşi Ileana Nunez de İzmir'i ilk kez gördüğünü belirterek, "Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı görevimi sürdürürken İstanbul ve Ankara'ya gelmiştim. İzmir'e ilk gelişim. Kenti çok beğendim. Havana İzmir'e çok benziyor" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de iki kent arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, büyükelçi ve eşini İzmir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. - İZMİR

Küba-İzmir ilişkileri güçleniyor
Küba-İzmir ilişkileri güçleniyor

Tunç Soyer, Ankara, İzmir, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küba-İzmir ilişkileri güçleniyor - Son Dakika


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