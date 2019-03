Kucağında Çocuğu Elinde Kalemi ile Okul Sıralarında

Niğde'de üniversite üçüncü sınıfta doğum yapmasına rağmen eğitiminden vazgeçmeyen 28 yaşındaki Bahar Tekinarslan, derslere minik kızıyla devam ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezunu olan Bahar Tekinarslan mezun olduğu yıl evlendi. Tekinarslan, Girdiği DGS sınavında başarılı olunca eşinin de desteğiyle İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüne kaydını yaptırdı. Hamileliği sürecinde derslerini aksatmayan Bahar Tekinaslan, 2.sınıfta bebeğini kucağına aldı.



1 yıl anneannesi tarafından bakılan Berra Güneş'e onun şehir dışına taşınması ile babaannesi bakmaya başladı.



Bahar Tekinarslan, yaşlı olan babaannenin rahatsızlandığı ve bakamadığı günlerde ise 21 aylık kızı Berra Güneş'i zaman zaman derslere getirmek zorunda kaldı.



Belli aralıklarda kızımla birlikte derslere girmek zorunda kalıyorum diyen Bahar Tekinarslan, "Bundan 3 sene önce Sosyal Bilimlerde 2 yıllık bölüm okurken evlendim. Daha sonra İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüne geçiş yaptım. Buraya geçiş yaptığımda yeni hamileydim ve burada 2.sınıf bittiğinde Berra Güneş'i elime aldım hatta finallerdi zorlu bir süreçti ama beraber atlattık kızımla. Geçen sene annemler buradaydı Berra Güneş'i çok sık getirmiyordum ama bu sene annemler burada yoklar ve babaannesi her zaman burada olamıyor, kendisi de yaşlı her zaman bırakamıyorum. Bırakamadığı zamanlarda getiriyorum" dedi.



Okul hayatını devam ettirmenin zorluğundan da söz eden Tekinarslan kadınlara da tavsiyede bulundu.



Tekinarslan, "Berra Güneş'le okul hayatım tabi ki zor oldu. Derslere çalışmak, onunla ilgilenmek, evle ilgilenmek ama bu zorluklar aşılmayacak değil, çocuğumda destek oldu ama benim bu hayattaki en büyük destekçim eşim oldu. Bence kadınların hayatın her alanında yer alması gerekiyor. Çocuğu da olsa, evli de olsa okuyabiliyorsunuz. Ben buradayım ve gayet de başarılı olduğumu düşünüyorum hatta kızım bana daha çok hayata tutunma, istekli olmamı sağladı" diye konuştu.



Berra Güneş'in ders esnasında oldukça uyumlu olduğunu anlatan Tekinarslan, "Anne karnında aldığı seslerden sonra derslere de getirdiğimde hocaların ders anlatımı ona ninni gibiydi, alışık olduğu bir ses, duyduğu bir ses olduğu için hiçbir şekilde sınıfa uyumsuzluk olmadı gayet uyumluydu. Çok iyi dersler işledim onunla birlikte. İnşallah buradan mezun olduktan sonra işle birlikte yüksek lisans da düşünüyorum. Kesinlikle çocuk akademik olarak da iş hayatı olarak da kadının önüne engel değil ama tabi ki burada eşlere de ihtiyaç duyuluyor, eşlerin de kadınlara destek olması gerekiyor. Bana bu süreçte yardımcı olan bütün hocalarıma canı gönülden teşekkür ediyorum çünkü herkes benim kızımı kendi evladı gibi sevdi. Maskot olarak görülüyor ama bence burada en iyi öğrenci Berra Güneş" dedi.



Bahar Tekinarslan'ın Lobicilik dersine giren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Raklamcılık Bölüm Başkanı Doç.Dr. Elif Şeşen ise yaptığı açıklamada, "Bahar'ın son dönemi olmasının etkisi büyük. Sürekli olmasa da zaman zaman Berra'yı derslere getiriyor.Biz ona destek olmak adına bu durumu hoş görüyoruz. Hem toplumsal da bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum çünkü eğitim sadece okulda verilen bir şey değil, sadece öğretim değil eğitim boyutunu da kapsamasını istiyoruz bunun. Sürekli bir uygulama değil ama bu konuda tabi ki hoşgörülü olmak eğitimci olarak da temel görevlerimizden, temel sorumluluklarımızdan. Hem bir anne hem bir öğrenci olmak tabi ki ikisini bir arada götürmek kolay değil biz de ona destek olmak istiyoruz. Berra'da derslerde herhangi bir problem de olmuyor derslerde diğer öğrencilerden hatta daha ilgili daha şevkle dinliyor" diye konuştu.



Bahar Tekinarslan'ın sınıf arkadaşları da bu durumdan oldukça memnun. - NİĞDE

