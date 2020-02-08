Küçük çizerlerden büyük çizgiler - Son Dakika
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Küçük çizerlerden büyük çizgiler

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSMEK Gemlik Paşa Konağı Kurs Merkezi'nde eğitim alan 7-15 yaş arası kursiyerlerin hazırladığı "Küçük Çizerlerden Büyük Çizgiler" konulu karikatür sergisi Tayyare Kültür Merkezi'nde açıldı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSMEK Gemlik Paşa Konağı Kurs Merkezi'nde eğitim alan 7-15 yaş arası kursiyerlerin hazırladığı "Küçük Çizerlerden Büyük Çizgiler" konulu karikatür sergisi Tayyare Kültür Merkezi'nde açıldı.


100 eserden oluşan serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü İbrahim Karaman, BUSMEK yöneticileri, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Cemal Nadir Güler ve Sami Güner Sanat Galerisi'nde sergilenen serbest konulu karikatürler ziyaretçilerden tam not aldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, açılış konuşmasında, "Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BUSMEK kapsamında Gemlik Paşa Konağı Kurs Merkezi'nde çok güzel işler ortaya konuluyor. Bildiğiniz üzere sanatçılar, bir kitapta anlatılan bilgiyi, düşünceyi bazen bir çizgiyle veya notayla çok anlaşılır şekilde karşı tarafa aktarabilirler. Mesela bir karikatürle gelecekte bizleri nelerin beklediğini anlayıp ona göre tedbirler almamız gerektiğini fark edebiliriz. Sanata adım atan, bu değerli genç beyinlerimize BUSMEK ailesi olarak böyle sanatlarla buluşturup, bu imkanları sağladığımız için sonsuz mutluluk duyuyorum. Ayrıca Gemlik'ten çıkıp uluslararası yarışmalarda birincilik ve ikincilik alabiliyorsak, bundan sonra da daha iyi şeyler yapabiliriz" dedi.


Açılışın ardından sergiyi gezen Kaldırım, eserlerin genç sahipleriyle sohbet etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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