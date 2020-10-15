Küçük Elvin her hafta 17 kilometre yol gidip, ayda 24 kitap okuyor - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki kırsal mahalleden her hafta 17 kilometre uzaklıktaki ilçe kütüphanesine gelen Elvin Gül Çiftçi (12), buradan Türk ve dünya edebiyatına ait kitaplar alarak ayda 24 kitap okuyor. Kırıkhan Kütüphane Müdürü Erdoğan Cengiz tarafından da okumaya olan ilgi ve sevgisinden dolayı 2 altın kitap hediye edilen küçük kız, en çok kitap okuyan öğrenci seçildi.

İlçeye bağlı Saylak Mahallesi'nde yaşayan Elvin Gül Çiftçi, kendi yaş grubundan arkadaş bulamayınca kitap okumaya yöneldi. Her hafta cuma günleri anne ve babasıyla evden çıkıp minibüse binerek 17 kilometre uzaklıktaki ilçe kütüphanesine gelen 7'nci sınıf öğrencisi Elvin, özellikle Türk ve dünya edebiyatına ait iki günde bir, haftada 6, ayda ise en az 24 kitap okuduğunu belirtti. Kırıkhan Kütüphane Müdürü Erdoğan Cengiz tarafından da okumaya olan ilgi ve sevgisinden dolayı 2 altın kitap hediye edilen küçük kız, en çok kitap okuyan öğrenci seçildi.