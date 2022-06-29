Küçük esnaf mutlu! e-Ticaret yasası değişiyor! - Son Dakika
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Küçük esnaf mutlu! e-Ticaret yasası değişiyor!

29.06.2022 19:53
Küçük esnaf mutlu! e-Ticaret yasası değişiyor!

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 15 maddelik yasa teklifi ile birlikte e-Ticaret yasası tekrar düzenlenecek.

Bugün milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 15 maddelik yasa teklifi ile birlikte e-Ticaret yasası üzerinde düzenlemeye gidilmesi planlanıyor. Hedef ise ticaret alanında tekelleşmenin ve haksız rekabetin önüne geçebilmek.

Düzenlenen e-Ticaret yasası, haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçecek!

e-Ticaret yasası üzerinde yapılacak yeni düzenlemeler ile birlikte satıcılar değil, Hepsiburada ve Trendyol gibi pazar yerlerinin işleyişine müdahale edilecek. Asıl hedef ise çevrimiçi ortamda haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçmek.

Küçük esnaf mutlu! e-Ticaret yasası değişiyor!

Bu sayede pazara yeni satıcıların girişi kolaylaşacak ve daha dengeli bir hale bürünecek. Ayrıca sektördeki büyümenin de tek çatı altında değil, homojene yakın bir dağılımla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca kimlerin dahil olup olamayacağı da paylaşıldı.

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15 maddelik teklife göre, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasası ve ödeme hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, e-Ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya e-Ticaret hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmeyecek.

Bu doğrultuda bugün sunulan elektronik ticaret kanun teklifinin komisyonda kabul edilerek oylamaya taşınacağı belirtiliyor. Bu tekliften ise 500 bine yakın işletmenin etkileneceği belirtiliyor. Fakat geçtiğimiz yıl açıklanan 234 milyar TL'lik e-Ticaret hacmi daha eşit dağıtılacak.

Diğer maddelere baktığımızda ise firmaların rakiplerine kıyasla çok daha fazla reklam bütçeleri ayırarak kat be kat üstünde bir meblağı bu alana ayırması da engellenecek. Tabii yine birileri diğerlerinden daha fazla reklam yapacaktır. Ancak bu giderler kontrol altında tutulacak.

Ayrıca büyük pazar yerlerinde artık tedarikçilerin mağdur edilmesinin de önüne geçilecek. Örneğin servis sağlayıcı olan şirket, tedarikçi firmaya 5 gün içerisinde parasını ödemek zorunda olacak. Tabii buna ikili anlaşmalar dahil olmayacaktır.

Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Hepsiburada, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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