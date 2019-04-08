Son Dakika Haberleri: Küçük Hentbolcuların Şampiyonluk Sevinci

Küçük Hentbolcuların Şampiyonluk Sevinci

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Küçük Kızlar Bursa İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Küçük Hentbolcuların Şampiyonluk Sevinci, System.String[]

Kadrosunun tamamı Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcularından oluşan Yıldırım Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu, turnuvanın ilk gününde Nilüfer İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu'nu 21 – 03, Nilüfer Şehitler Ortaokulu'nu ise 24 – 01 skorla farklı yendi. Yarı finalde Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu'nu 28 – 04 mağlup eden Osmangazili minik sultanlar, finalde de Mudanya Atatürk Ortaokulu karşısında 25 – 03 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyon oldu.Turnuvaya damga vurarak şampiyonluk kupasının sahibi olan küçük hentbolcular, final karşılaşması sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Alt yapıya verdikleri desteğin meyvelerini almaktan mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:04 Kaynak: Bültenler

Piyade, Osmangazi, Güncel
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