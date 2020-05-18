Küçük yaşta Galler'den ABD'ye gitti, 40 yıl sonra ana dilinde sohbet etti - Son Dakika
BBC

Küçük yaşta Galler'den ABD'ye gitti, 40 yıl sonra ana dilinde sohbet etti

14 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere'ye bir süre sonra da evlenerek Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden 96 yaşındaki Ray McDermott, koronavirüs günlerinde internetten yapılan bir çağrıya yanıt gelince, 40 yıl sonra ilk kez anadilinde sohbet etme fırsatı buldu.

Küçük yaşta Galler'den ABD'ye gitti, 40 yıl sonra ana dilinde sohbet etti, System.String[]

14 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere'ye bir süre sonra da evlenerek Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden 96 yaşındaki Ray McDermott, koronavirüs günlerinde internetten yapılan bir çağrıya yanıt gelince, 40 yıl sonra ilk kez ana dilinde sohbet etme fırsatı buldu.

Aslen Galler'in bölgesindeki Carmatrhenshire bölgesinden olup şu anda Ohio'da yaşayan Ray McDermott bir daha kimseyle ana dilinde konuşamayacağını düşünüyor ve üzülüyordu.

Fakat oğlu Keith'in internetten yaptığı çağrıya yanıt gelince Galce sohbet edebileceği insanlarla tanışan Ray, "Gözyaşlarımı tutamadım" diyor.

Bir göç hikayesi

Ray'in çocukluğu Carmarthenshire'daki Llandeilo'da geçti, ailesiyle birlikte İngiltere'ye göçtü.

18 yaşında, İngiltere'de tanıştığı Teksaslı Amerikan askeri Jim McDermott ile evlenip, onun görevi tamamlandığında 70 yıl önce ABD'ye göçtü.

En son 40 yıl önce ölen annesiyle ana dili Galce konuşan iki çocuk annesi Ray, yakınlarda oğlu Keith'e "Artık bir daha kimseyle Galce konuşamayacağım herhalde" diye dert yanmış.

New York'ta yaşayan 70 yaşındaki oğlu Keith bundan çok etkilenerek, yakın dönem hafıza kaybına da uğrayan annesine nasıl yardımcı olabileceğini düşünmüş.

"Salgın, insanları daha büyük bir yalnızlığa mecbur etti. Annem de bu yalnızlığı hissediyor" diyen Keith şöyle sürdürüyor:

"Yakın döneme ilişkin hafıza kaybı arttıkça, daha eski şeylerle ilgili anılar güçlenip odak noktası oluyor. Geçmişle, Galler'le ilgili şeyleri konuşmaya başladığımız zaman hafızasının çok keskin olduğunu ve Galce konuşmaya can attığını hissettim."

Keith sonunda "Mizah duygusu güçlü, hoş bir insan" diye tanıttığı annesi için Facebook'a bir mesaj koydu ve yarım saat içinde New York'taki Galler kökenlilerden yanıtlar gelmeye başladı.

Beklemediği bu yanıtlardan çok duygulandığını söyleyen Keith annesinin de şok olduğunu anlatıyor:

"Bilgisayarı yok ve bütün bir internet olayı onu şaşkınlığa sürüklüyor. Gelen yanıtların hepsini ona tek tek okudum. İnsanların Galler'in hangi bölgesinden olduklarına ilişkin bilgiler çok ilgisini çekti."

Keith bir adım daha ileri giderek aslen Galler'in yönetim merkezi Cardiff'ten olup, şu anda New York'ta yaşayan oyun yazarı ve yönetmen Melisa Annis'ten annesini aramasını rica etti.

Annis, "Keith'in mesajını gördüm ve 'Bu benim kolaylıkla yapabileceğim bir şey' diye düşündüm' diyor ve ekliyor:

"Şu sıralar zor zamanlardan geçiyoruz ve hepimiz biraz yalnız hissediyoruz, bilhassa da yaşlılar. 'Neden aramayayım?' diye düşündüm. Hem çok iyi Galce konuşuyorum hem de Galce'ye çok önem veren biriyim. Sanırım Ray için geçmişe bir yolculuk gibi bir şey oldu" diye sürdürüyor.

40 yıl sonra ilk kez ana dilinde konuşan Ray ise çocukluğunda gezdiği yerlerde gezmiş biriyle konuşmanın çok güzel olduğunu, yeniden Galce konuşmanın kendisi için çok özel bir an olduğunu söyledi.

"Annemle Galce konuşurdum" diyen Ray, "Annem son Galce konuştuğum kişiydi ve öleli 40 yıl oldu. Bu çok uzun bir zaman. Bir daha Galce konuşabileceğimi hiç düşünmemiştim. Pek kolay ağlayan biri değilim ama gözyaşlarımı tutamadım açıkçası. Çok güzeldi gerçekten" dedi.

Keith şimdi annesinin Galce konuşabileceği başka bağlantılar ayarlamayı umuyor ve Melisa da, Ray'e Galler'deki hayatını anımsatacak kısa hikayeler göndermeye söz verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Galler, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 03:35 

Son Dakika Dünya Küçük yaşta Galler'den ABD'ye gitti, 40 yıl sonra ana dilinde sohbet etti - Son Dakika Dünya

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