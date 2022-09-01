KÜÇÜKÇEKMECE'DE PAZARI SU BASTI: ESNAF YAĞMURUN DİNMESİNİ BEKLEDİ - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE PAZARI SU BASTI: ESNAF YAĞMURUN DİNMESİNİ BEKLEDİ

01.09.2022 17:30
KÜÇÜKÇEKMECE'DE PAZARI SU BASTI: ESNAF YAĞMURUN DİNMESİNİ BEKLEDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'de etkili olan yağış nedeniyle Perşembe Pazarı'nı su bastı, yollar göle döndü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de etkili olan yağış nedeniyle Perşembe Pazarı'nı su bastı, yollar göle döndü. Pazar yerindeki bazı brandalar çökerken, pazarcılar satış yapmak için yağmurun dinmesini bekledi.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağan yağmur, Küçükçekmece'de de etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle Kanarya Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı'nda yollar göle döndü, pazar yerini su bastı. Pazarcılar, satış yapmak için yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli yağışın etkisiyle bazı noktalarda pazar brandaları çöktü. Bazı pazarcıların yağıştan korunmak için pazar tezgahının üstüne çıkarak beklediği görüldü. Esnafın yağmurda ıslanan malları ise bir süre sonra kurudu. Yağmurun dinmesi ve ürünlerin kurumasıyla esnaf satış yapmaya devam etti.

"MALLAR ISLANDI AMA KURUDU"

Pazarcı Abdullah Çelik "Biz normalde dün yağmur bekliyorduk. Bugün öyle bir yağmur yağdı ki inanılmazdı. Çadırlarımız ikiye bölündü, meyvelerimiz yere döküldü, her şey bir anda oldu. Yağış kısa sürdü ama etkili oldu. Zararımız yok, mallar ıslandı ama kurudu. Yukarıdan şelale gibi su akıyordu" diye konuştu. Pazarcı Ali Akan ise "Gök gürültülü bir yağıştı. Malımızı zor koruduk. Neyse ki bir şey olmadı. Tezgahı açamadık sadece. Su birikti ama aktı gitti sonra" dedi.

Görüntü dökümü------------------------Yağış anından pazardan görüntüler-Akan su -Çöken branda -Abdullah Çelik ile röportaj -Ali Akan ile röportaj -Pazardan detaylar -Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE PAZARI SU BASTI: ESNAF YAĞMURUN DİNMESİNİ BEKLEDİ - Son Dakika

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