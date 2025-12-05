Küçükçekmece\'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALEV YANDI

Atakent Mahallesi 1. Cadde'de seyreden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracını durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı.

HURDAYA DÖNDÜ

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.