Küçükçekmece\'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

05.12.2025 01:22
İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALEV YANDI

Atakent Mahallesi 1. Cadde'de seyreden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracını durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı.

HURDAYA DÖNDÜ

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yunuss Bayern Yunuss Bayern:
    Kaza bela ve musibetlerin tek sebebi Tayyp 6 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
