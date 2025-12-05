İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Atakent Mahallesi 1. Cadde'de seyreden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracını durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı.
Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)