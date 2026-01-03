Küçükçekmece\'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü 1 Yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay sırasında kaldırımda arkadaşını bekleyen 27 yaşındaki Hasan Ali'nin olayla alakası olmadığı ve seken kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, motosiklet ile geldikleri iddia edilen şahısların silah saldırıyı gerçekleştirdikleri anlara ilişkin sesler kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, kaldırımda bekleyen Muhammed Gözsu(23) ve Levent Ö.'yü hedef alarak kurşun yağdırmış, iki genç yere yığılırken mermiler, o sırada olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali(27)'ye de isabet etmişti.

Silah sesleri kameraya yansıdı

Motosiklet ile olay yerinde geldikleri iddia edilen şahıslar olay sonrası motosikleti boş bir alana bırakıp yaya olarak kayıplara karışmıştı. Şahısların gerçekleştirdiği silahlı saldırıda silah seslerinin duyulduğu görüntü ortaya çıktı. Görüntüde silah seslerinin duyulduğu, daha sonrasında seslerin bittiği esnada motosikletin geçtiği görülüyor.

Kaldırımda arkadaşını beklerken canından oldu

27 yaşındaki Hasan Ali'nin olayla ilgisi olmadığı, o esnada arkadaşını beklemek için kaldırımda durduğu ve silahlı saldırı esnasında kurşunların kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürerken, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL