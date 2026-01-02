Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
3-sayfa

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
02.01.2026 22:10  Güncelleme: 22:37
Küçükçekmece'de motosikletle gelen iki kişi kaldırımda bekleyen 3 kişiye ateş açtı. 3 yaralıdan ikisi hayatını kaybederken, ölenlerden birinin olayla alakası olmayan ve kaldırımda tesadüfen yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin olayla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 2 kişi, kaldırımda bekleyen 2 kişiyi hedef alarak ateş etti. Silahlı saldırıda Muhammed Gözsu ve Levent Ö. ağır yaralandı. Bu sırada sıkılan mermiler, olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali'ye de isabet etti.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Saldırganlar silahlı saldırı sonucu motosikleti boş bir alanda bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Ali ve Muhammed Gözsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Levent Ö.'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Suç, Son Dakika

