Yağmur sonrası yol çöktü, araçlar çukura düştü
Yağmur sonrası yol çöktü, araçlar çukura düştü

Yağmur sonrası yol çöktü, araçlar çukura düştü
07.12.2025 20:26  Güncelleme: 20:38
Yağmur sonrası yol çöktü, araçlar çukura düştü
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde İSKİ'nin çalışma yapıp kapattığı yolda meydana gelen çökme nedeniyle iki araç çukura düştü. Olayda yürüyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Esnaf, duruma tepki göstererek mağduriyetlerini dile getirdi.

Küçükçekmece ilçesinde İSKİ'nin çalışma yapıp kapattığı yolda sağanak yağışın etkisiyle çökme oluştu. Sokaktaki iki araç çukura düşerken araçlar iş makinesi tarafından çıkarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi 3. Can Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekiplerinin yolda çalışma yapıp kapattığı sokakta bugün sağanak yağışın etkisiyle çökme yaşandı.

YOL ÇÖKTÜ, İKİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Çökme sonrası sokaktan geçen iki araç çukura düştü. Çukura düşen araçlar iş makinesiyle çıkarıldı. Gün içinde yolda yürüyen bazı yayalar da çukura düştü. Öte yandan, sokağa giren araçlar geçmekte zorlanırken yürüyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

"İSKİ BURAYI 15 GÜN ÖNCE KAZDI"

Konu ile ilgili konuşan esnaf Salim Demirkol, "Saat 15.00 sıralarında burası çöktü ve 2 tane araç içine girdi. Burada esnaf olarak biz yardımcı olduk. İnsanlar, camiden çıkan yaşlı amcalar buraya düştü. Onları biz kurtarmaya çalıştık. Esnaf olarak burada çok mağduruz. İSKİ burayı 15 gün önce kazdı. Üzerini kapattı ve o şekilde bıraktı. Burada lağım kokusu var. Tıkanma yapıyor. Araçlar geçerken çok zorlanıyor. İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Hava Durumu, İstanbul, 3-sayfa, Ulaşım, Çevre, İSKİ, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yağmur sonrası yol çöktü, araçlar çukura düştü - Son Dakika

Yağmur sonrası yol çöktü, araçlar çukura düştü
