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Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA

04.12.2021 12:17

Son dakika gelişmesine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de kamyonet, aniden önüne çıkan yolcu minibüsüne yandan çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kamyonet, aniden önüne çıkan yolcu minibüsüne yandan çarptı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11.10 sıralarında Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan isimli 34 DZA 65 plakalı kamyonetin sürücüsü 20 Temmuz Caddesi'nde yokuş aşağı seyir halindeyken yan yoldan aniden caddeye çıkan Davut Bayer idaresindeki 34 M 3801 plakalı minibüse çarptı. Çarpışma sonrası kamyonet refüjde bulunan beton bariyerlerin üzerine çıkarken sol ön kısmından hasar alan ve içinde bir yolcunun bulunduğu minibüs bir süre yokuş aşağı kaydıktan sonra durabildi.

Minibüs şoförü polis merkezine götürüldü

Kazada kamyonetin sürücüsü Ercan, aracında sıkışarak yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kamyonetin içinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken minibüs sürücüsü Davut Bayer ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Minibüs ve kamyonetin kazası bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA

Küçükçekmece, Kamyonet, Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI... KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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