Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

19.08.2022 01:04
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece Halkalı'da meydana gelen silahlı kavgada yaralı sayısı 13'e yükselirken, kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece Halkalı'da meydana gelen silahlı kavgada yaralı sayısı 13'e yükselirken, kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sırasında silahların patlamasıyla müşterilerin kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir sitede yaşandı. Meydanda bulunan sitenin eski yönetimi ile yeni yönetimi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralı sayısı 13'e yükseldi.

Korku dolu anlar kamerada

Öte yandan kavga anına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere tarafların birbirlerine vurduğu anlar yansırken, silahların patladığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Müşterilerin korku içinde kaçmaları da görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Halkalı Meydanı, Küçükçekmece, Halkalı, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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