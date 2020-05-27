Küçükçekmece ses yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesinin 15-25 yaş arasındaki gençler için ücretsiz düzenlediği ses yarışması kayıtları başladı. Son başvuru tarihi 30 Mayıs olan yarışmaya gençler büyük ilgi gösterdi.



Küçükçekmece Belediyesinin korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan gençleri düşünerek hayata geçirdiği ses yarışması kayıtları başladı. Küçükçekmeceli gençler ise ses yarışmasına büyük ilgi gösterdi. Her yarışmacının tek bir video klip (şarkı) ile katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi ise 30 Mayıs olarak açıklandı.



Dereceye girenlere hediye çeki ve karaoke seti



Küçükçekmece Ses Yarışması'nda jüri koltuğuna ünlü sanatçılar İlhan Şeşen, Çetin Akdeniz ve Gamze Kor oturdu. Ses yarışmasına başvuran gençler ön eleme ve final olmak üzere 2 kategoride yarışacak. Ön elemeyi geçerek finale kalanlar jüri tarafından belirlenecek. Finalistler arasından ilk 3 ise halk oylaması ile seçilecek. Küçükçekmece Ses Yarışmasında ilk 3'e giren gençlere hediye çeki ve karaoke eğlence seti; katılanlara ise, katılım belgesi ile hediye paketi verilecek.



Yarışmaya katılma şartları şu şekilde açıklandı:



"Küçükçekmece'de ikamet etmek, 15-25 yaş arasında olmak (18 yaşından küçükler için veli izni gerekmektedir) En az 90 saniye ile en fazla 3 dakika arasında bir video klip çekmek, Çekilen videonun aşağıda yer alan teknik şartlara uygun olması; Yarışma sadece solist kategorisinde olmakla birlikte; vokal sesi dışında, karaoke (midi alt yapı) veya enstrüman kullanımı serbesttir. Enstrüman eşliği farklı kişi tarafından yapılabilir. Ancak video görüntüsünde sadece söyleyen kişi yer almalıdır. Yalnızca yarışma katılımcısı değerlendirilecektir. Yarışmacıların gönderecek olduğu videolar; 16: 9 yatay formatta ve en az 720p çözünürlükte olmalıdır. Yarışmacı şarkısını tek bir videoda ve tek kamera açısıyla, (cepheden görünüm) yarışmacı net olarak görünecek şekilde, hiçbir kamera hareketi olmadan, cep telefonu dahil, istedikleri her türlü teknik araçla çekebilir. Çekimlerde montaj-kurgu yapılamaz. Farklı videolar çekip bileşimlerinden yeni bir video yaratılamaz. Performans kesintisiz olarak, 1 defada, tek bir açıdan yapılmalıdır. Bu kurala uymayan yarışmacıların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Şarkı sözleri ve video içeriğinin anayasanın ilgili maddelerine aykırı olmaması İlgili Madde: Şarkı sözleri ve video içeriği, Anayasa'nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı, milli iradeyi zedeleyici nitelikte veya müstehcen olamaz, herhangi bir siyasi, bölücü ve nefret içeren mesajlar taşıyamaz. Şiddet, korku barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içerik, Çıplaklık veya cinsellik barındıran içerik zararlı, tehlikeli, olumsuz davranışları özendirici içerik (ayrımcılık, alkol ve sigaranın kullanımı, madde kullanımı, yasa dışı davranışlar ile kaba konuşma/ küfür). Bu zorunlu şartlara uymayan kişiler; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca suç teşkil eden içeriğe sahip video başvuru kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır. Bunlara ilişkin mevzuat gereği doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk yarışmaya başvuracak kişiye aittir. Jürinin akrabası olmamak." - İSTANBUL