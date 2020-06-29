Küçükkuyu Belediyesi'nde Covid-19 paniği - Son Dakika

Küçükkuyu Belediyesi'nde Covid-19 paniği
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, akrabasının cenaze törenine katılan bir belediye personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, akrabasının cenaze törenine katılan bir belediye personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Aynı birimde çalıştığı mesai arkadaşları da 14 gün boyunca karantina altına alındı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, " Ülkemizi ve dünyamızı son 4 aydır etkisi altına alan korona virüs hastalığı halen yayılmaya devam etmektedir. Ne yazık ki belediyemizin idari kısmında görev yapan ve Edremit'te ikamet eden bir personelimize şehir dışında katılmış olduğu bir cenazede korona virüs hastalığı bulaştığı tespit edilmiştir. Bu durumu haber alır almaz ilgili sağlık kurumları ile iletişime geçerek gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Alınan tedbirler kapsamında idari bölümde görev yapan bazı çalışanlarımızın karantinaya alındığını sizlerle paylaşmak isterim. Sevgili hemşehrilerim, Küçükkuyu Belediyesi olarak bu zor koşullarda dahi önlemlerimizi alarak sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz ve çalışmaya edeceğiz. Bu zor günlerde sizlerden sosyal mesafe ve maske kurallarına uymanızı rica ediyor, mesai arkadaşıma ve ailesine acil şifalar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:50 Kaynak: İHA
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