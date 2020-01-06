"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kudüs şairi' Mehmet Akif İnan, mezarı başında anıldı - Son Dakika

"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, mezarı başında anıldı

6 saat önce

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 20. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 20. yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında İnan'ın kişiliği ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı, ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Anma programına katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, İnan'ın önemli bir fikir adamı olduğunu belirterek, onun bıraktığı yoldan gitmeleri halinde emanetine sahip çıkmış olacaklarını söyledi.

İnan'ın kurucusu olduğu Memur-Sen'in Türkiye'nin en önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olduğunu ifade eden Özcan, merhuma Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun da Mehmet Akif İnan'ın okuyan, yazan, düşünen ve eser bırakan bir eğitimci olduğunu söyledi.

İnan'ın 60 yıllık ömründe kalemiyle, kelamıyla bir mücadelenin içinde olduğunu anlatan Coşkun, emanetine sahip çıkmak için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İnan'ın ailesi, arkadaşları, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında öğlen namazını müteakip Dergah Camisi'nde mevlit de okutulacak.

"Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla "Kudüs şairi" olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000'de vefat etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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