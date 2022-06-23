Hamas: İsrail'in kazıları Mescid-i Aksa'yı tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas: İsrail'in kazıları Mescid-i Aksa'yı tehdit ediyor

23.06.2022 14:22

Hamas, İsrail'in işgal atlındaki Kudüs kentinde sürdürdüğü kazı çalışmalarıyla Mescid-i Aksa'yı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Hamas, İsrail'in işgal atlındaki Kudüs kentinde sürdürdüğü kazı çalışmalarıyla Mescid-i Aksa'yı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Burak Duvarı ve Emevi Sarayları alanlarındaki kazı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Söz konusu kazı çalışmalarının Mescid-i Aksa'nın duvarları için doğrudan tehdit olduğu aktarılan açıklamada, "Kazı çalışmaları, Kudüs kentinde var olan İslami ve tarihi yapıları yok etme girişimidir." denildi.

Kudüs'teki kazıların tehlikeli sonuçlarından İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Arap Birliği'nin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ürdün, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bahsi geçen kazılara karşı harekete geçmeye çağrıldı.

Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"İsrail Tarihi Eserler Kurumu ve yerleşimci Elad örgütünün bir süredir Mescid-i Aksa civarında yürüttüğü kazıları ve şüpheli, gizli kapaklı eylemleri büyük bir ciddiyetle takip ediyoruz."

Bir grup işçinin, bir süredir buldozerler ve kazı makineleriyle şüpheli bir şekilde çalıştığının gözlendiğine işaret edilen açıklamada, "mabedin güney surlarının bitişiğindeki duvar kenarına toprak ve molozların atıldığı, oyuklar açıldığı ve yapılan kazıları gizlemek amacıyla geçiş koridorlarının boşaltıldığı" belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Berna Gözbaşı'yı tehdit eden şahsa hapis cezası istemi Berna Gözbaşı'yı tehdit eden şahsa hapis cezası istemi Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail'in kazıları Mescid-i Aksa'yı tehdit ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:59 Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 20:24:01. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas: İsrail'in kazıları Mescid-i Aksa'yı tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement