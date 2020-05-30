Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile işgal altındaki Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik saldırılarının, bölgedeki galeyanı artırdığını ve din savaşlarının fitilini ateşleyebileceğini belirtti.



Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, boş gerekçelerle Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan okunmasını ve camide namaz kılınmasını engellemesinin, Müslümanların camilerinde ibadet etmesini yasaklamak anlamına geldiğini bildirdi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına almasını kınayan Hüseyin, İsrail güçlerinin Kudüs'ün önemli şahsiyetlerini daha önce görülmemiş şekilde hedef alarak, susturma politikası izlediğine dikkati çekti.



Hüseyin, İslam dünyasına, Kudüs ve Filistin'e karşı sorumluluğunu üstlenme ve kutsal mekanları ve Filistin halkını koruma çağrısında bulundu.



Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, dün Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyen İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı. Kısa süre gözaltında tutulan Şeyh Sabri, "halkı İsrail'e karşı tahrik etmek ve kışkırtmak" iddiasıyla suçlanmıştı.



Bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilen Şeyh Sabri serbest bırakılırken, çarşamba günü yeniden ifade vermeye gelmesi istendi.



İsrail güçleri Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan okunmasını engelledi



İsrail askerleri dün işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde sabah ezanının okunmasını engellerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini gerekçe göstererek onlarca Filistinli'nin camiye girişine de izin vermemişti.



Harem-i İbrahim Camisi'ne az sayıda kişinin girişine izin veren İsrail askerlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise namazlarını sokaklarda kılmıştı.



Filistin yönetiminin Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 3 ay kapalı kalan Harem-i İbrahim Camisi, salı günü ibadete açılmıştı.



İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.



Bunun yanı sıra İsrail Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.