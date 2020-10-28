Kula'da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu - Son Dakika

Kula'da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu

28.10.2020 04:01
Kula'da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen otomobil hırsızlığını, emniyet güçleri başarılı çalışmaları ile 45 dakika içerisinde tespit etti.

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen otomobil hırsızlığını, emniyet güçleri başarılı çalışmaları ile 45 dakika içerisinde tespit etti. İki ilçenin emniyet güçleri ile yapılan takip ile otomobili çalan şahıs kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi 135 sokak üzerindeki ikametin önüne saat 21.00 sıralarında 45 RA 0650 plakalı otomobilini park eden esnaf Vasfi Karışmaz, saat 23.15 sıralarında otomobilinin çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Kısa sürede 135 sokak üzerine gelen Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, bölgede yaptıkları kontrolde iki otomobilin daha kapılarında hasar olduğunu ve düz kontak yapılmak için girişimde bulunulduğunu tespit etti.

Kovalamaca sonucu yakalandı

Hemen harekete geçen emniyet güçleri, geniş kapsamlı olarak yürüttükleri çalışmada çalınan otomobilin Kula'dan Salihli ilçesine doğru hareket halinde olduğunu tespit etti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak bir çalışma yürüten Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili yakın takibe aldı. Kısa bir süre devam eden kovalamacanın sonunda otomobil hırsızı Y.C.(21), çaldığı otomobil ile birlikte yakalandı. Olayın ihbar edilmesinden 45 dakika sonrasında yakalanan hırsızın, otomobili düz kontak yöntemiyle çaldığı belirlenirken, otomobil yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Öte yandan, iki ilçe polisinin ortak çalışmaları ile kısa sürede yakalanan 21 yaşındaki otomobil hırsızı, Kula Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Çaldığı otomobille birlikte yakalanan şüpheli şahıs, emniyette yapılacak işlemlerin ardından savcılığa sevk edilecek. Şüpheli şahsın otomobil hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı gibi çeşitli hırsızlık suçlarından 10'a yakın dosyasının olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kula'da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu
Kula'da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu
Kula'da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu
Kula'da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da çalınan otomobil 45 dakika sonra bulundu - Son Dakika

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