Kula'da Dünya Su Günü etkinliği - Son Dakika
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Kula'da Dünya Su Günü etkinliği

22.03.2022 17:57
Kula'da Dünya Su Günü etkinliği

Manisa'nın Kula ilçesinde Dünya Su Günü'nde öğrencilere suyu korumanın önemi anlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Dünya Su Günü'nde öğrencilere suyu korumanın önemi anlatıldı.

Kula Belediyesi, Jeoapark Belediyeler Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Jeopark Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere suyun yaşamdaki yeri anlatıldı.

Jeopark Belediyeler Birliği personeli Mesut Kolbüken, suyun korunması gereken bir yaşam kaynağı olduğuna dikkat çekerek, su kaynaklarının korunmasının küçük yaşta edinilen bilinçle sağlanabileceğine işaret etti.

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Dünya Su Günü, Hisarcık, Kula, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kula'da Dünya Su Günü etkinliği - Son Dakika


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