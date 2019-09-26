Son Dakika Haberleri: Kula'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Kula'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

13 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1'i İzmir'de olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Kula'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1'i İzmir'de olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı tespit edilen S.A (24), C.A (28), A.C (44), ve Y.A'nın (23) evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, esrar ve uyuşturucu hap da ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de İzmir'de B.İ'yi, gözaltına aldı.

Zanlıların sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İzmir, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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