Manisa'nın Kula ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir - Uşak kara yolu üzerindeki kazada yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan bisikletli Şevket Bayrak (72) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
F.K'nın (33) kullandığı 45 K 1044 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Alaşehir Kavşağı'nda Şevket Bayrak (72) idaresindeki bisiklete çarpmış, hayati tehlikesi bulunan Bayrak, hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika