Üye Girişi
Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

07.01.2022 11:14
Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir - Uşak kara yolu üzerindeki kazada yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan bisikletli Şevket Bayrak (72) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.K'nın (33) kullandığı 45 K 1044 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Alaşehir Kavşağı'nda Şevket Bayrak (72) idaresindeki bisiklete çarpmış, hayati tehlikesi bulunan Bayrak, hastaneye kaldırılmıştı.

Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Bisiklet, Manisa, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi         
11:14
Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler! Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!         
11:09
7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:00
Son dakika! Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı Son dakika! Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı         
10:54
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Karnından çıkana doktorlar bile inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Karnından çıkana doktorlar bile inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
10:12
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
11:08 Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!
11:01 Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!
11:00 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
10:54 Son dakika! Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı
10:49 Yerli otomobilin yeni modeli beğeni topladı! Park etme gibi birçok işlemi sürücüye ihtiyaç duymadan kendi yapacak
10:43 Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti
10:38 Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş
10:37 Tecavüzlerle dolu bir hikaye! Konsomatris Melis anlatıyor: Pavyona nasıl düştüm?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:21:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kula'daki kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement