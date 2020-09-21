Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünden sıkı korona virüs denetimi - Son Dakika

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili denetimleri artırdı. Semt pazarının kurulduğu bugün ilçenin çeşitli noktalarında uygulama yapan ekipler, kurallara uymayan vatandaşları uyarırken, cezai işlem uygulamaya da devam edildi.

Covid-19 salgınının başından bu yana sıkı denetimler yaparak salgının seyrini en az seviyeye düşürmek için çalışan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe pazarının kurulduğu bugün yine sıkı bir denetim gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran'ın bizzat başında bulunduğu ekipler ilçenin yoğun olarak kullanılan üç ayrı bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında araçlara ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olduğu banka önleri, pazar yeri, bankamatikler, park ve benzeri bir çok noktada denetim yapan ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları da uyardı. Covid-19 denetimlerinin yanı sıra kimlik kontrolü ve trafik yönünde de denetimi artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü, kurallara uymayan vatandaşlara da cezai işlem uyguladı. Korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında uygulamaların her gün sabah 08.00 gece 24.00'e kadar farklı zaman aralıklarında daha da artacağı öğrenildi. Kurallara uymayan vatandaş ve esnaflara artık uyarı değil, cezai işlem uygulamalarının artacağı bildirildi. - MANİSA