Kuleli'de öğrencilerin harp okuluna girmesine engel olan FETÖ'cüler hakkında fezleke düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuleli'de öğrencilerin harp okuluna girmesine engel olan FETÖ'cüler hakkında fezleke düzenlendi - Son Dakika

Kuleli'de öğrencilerin harp okuluna girmesine engel olan FETÖ'cüler hakkında fezleke düzenlendi

6 saat önce

Kuleli'de öğrencilerin harp okuluna girmesine engel olan FETÖ'cüler hakkında fezleke düzenlendi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'cü olmayan 33 öğrenciye 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı rapor verip öğrencileri ordudan tasfiye etmek...

Kuleli'de öğrencilerin harp okuluna girmesine engel olan FETÖ'cüler hakkında fezleke düzenlendi

İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'cü olmayan 33 öğrenciye 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı rapor verip öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirerek harp okullarına geçişlerine engel olan FETÖ'cü doktor ve subaylar hakkında fezleke hazırlandı. Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin yer aldığı fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezlekede, "cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçları bulunuyor.

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı sağlık raporu verip ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirerek harp okullarına geçişlerine engel olan FETÖ'cüler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlendi. Fezlekede FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve 12'si tutuklu 20 doktor ve subay şüpheli olarak bulunuyor.

Öğrencileri sudan sebeplerle işkence ve eziyete maruz bırakmışlar

Hazırlanan fezlekede, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu komutanların, öğrencilerin mezuniyetini engellemek için, görev ve yetkilerini her yönüyle suistimal ederek, örgüt mensubu olmayan veya herhangi bir nedenle örgütten ayrılmış öğrencileri akıl almaz sebepler ve sudan nedenlerle disiplin yolları ile yıldırdıkları anlatıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup eğitici kısımdaki subayların, hedefe koydukları ve hiç bir surette mezun etmeyi düşünmedikleri askeri öğrencileri mangalar halinde saatlerce süründürerek, cansız nesnelere saatlerce selam verdirerek, susuz bırakarak, yemek gibi en temel ihtiyaçlar için 10 dakika gibi yetersiz bir süre tanıyarak, toprak zemin üzerinde süründürerek işkence ve eziyet mahiyetindeki eylemlere maruz bıraktıkları belirtildi.

5 yıllık eğitim sürecinde onlarca kez disiplin cezası verilmiş

Bu öğrenciler hakkında gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenlendiğinin kaydedildiği fezlekede, Kara Harp Okuluna geçişleri engellenen 33 Kuleli Askeri Lise öğrencisinin tamamının 5 yıllık eğitim süresi içerisinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu komutanlar tarafından çok sayıda disiplin cezaları verildiği vurgulandı. 33 öğrenci hakkında 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı rapor verildiği aktarıldı.

"Fethullahçı çetenin çiftliği haline dönüştürülmüştü"

Hazırlanan fezlekede müşteki öğrencilerin de ifadelerine de yer verildi. Müşteki öğrencilerden F.Ş., "Biz bariz bir şekilde haksız şekilde disiplin cezaları verilip, puanları düşürülen 50'ye yakın öğrenci birbirimizi tanıyorduk. Bunlar diğerlerinden ayrı bir şekilde muayeneye yollandığı için, hakkımızda askeri öğrenci olamaz raporu verileceğini biliyorduk. Açıkçası şaşırmadım. Benim hem de psikiyatriden elenmem beni yıktığı gibi, aileme ve topluma karşı da son derece mahcup etti. Psikolojim bozuldu. Hakkımda haksız ve tıbbi geleneklere aykırı biçimde psikiyatrik yönden askerliğe elverişsizlik rapor verenlerden şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum. Kuleli Askeri Lisesinin bizlerin öğrenci olduğu dönemde adeta Fethullahçı çetenin çiftliği haline dönüştürüldüğünü ve kendilerinden olmayan tüm öğrencileri disiplin ve sonrasında sağlık kurulu raporlarıyla askeri öğrencilikten çıkarıldıklarını düşünüyorum" dedi.

"Kendimi bildim bileli en büyük hayalim, subay olabilmekti"

2008 yılında Askeri Lise Sınavı'na girdiğini ve askerliğe Kuleli Askeri Lisesi'nde adım attığını söyleyen A.Ö., "Kendimi bildim bileli en büyük hayalim subay olabilmekti. İntibak kampını başarıyla tamamlayıp, askerlik yeminimi ettikten sonra eğitimime başladım. Askerlik mesleğine olan ilgim ve sevgim her geçen gün artıyordu. Ders notlarım ve disiplin puanım yüksekti. Hazırlık sınıfını iyi bir notla ve tam disiplin puanıyla tamamladım" dedi.

5 yıl Kuleli'de okuduğunu söyleyen A.Ö., "O tarihe kadar sağlık sorunları nedeniyle ilişiği kesilen herhangi bir öğrenci duymamıştım. 2013 yılı Mayıs ayında Kuleli Askeri Lisesindeki öğrenciler İstanbul Yeşilköy Hava Harp Okulu Polikliniğinde askeri tabiplerin nezaretinde kontrole tabi tutulduk. Bizlerin 1 hafta sonra okulla ilişiği kesildi. Bana bu muameleyi layık görüp, hak etmediğim halde beni sıradan disiplin cezalarına maruz bırakan askeri öğrencilik yapmamı güçleştiren ve gerçek bir tanı içermediği halde "kronik nitelik kazanmış uyum bozukluğu" tanısıyla hakkımda askeri öğrenciliğe devam edemez raporu veren doktorlar hakkında şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

"Haksız bir şekilde elendim"

Müşteki M.Z., "Kara Harp Okuluna gidebilmek için tüm mezunları Askeri öğrenciliğe elverişli olup olmadığımızın tespiti için Kasımpaşa Asker Hastanesi Hava Sağlık ve Muayene Merkez Başkanlığı Yeşilyurt İstanbul'da bulunan, hastaneye gruplar halinde sevkimiz yapıldı. Her girdiğim oda da yaklaşık 1 dakika anca kalmışımdır. Halbuki bu alacağım rapor benim bundan sonraki tüm yaşantımı etkileyecek nitelikte bir rapordu. Raporumu alıp Kara Harp Okulunu bitirdiğimde subay olacaktım. Bana 2013 yılında aldırılan rapor kesinlikle düzgün muayene neticesinde verilmiş bir rapor değildir. Beş yıl askeri lisede okumama rağmen, haksız bir şekilde sağlık kurulu raporu ile elendim. Mağduriyet yaşadım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. İmkan varsa da Askeri Üniversiteye dönerek Subay olmak en büyük hayalim" diye konuştu.

"Sudan sebeplerle 'askeri öğrenci olamaz' raporu verildi"

Mezuniyetine 2 ay kala arkadaşlarıyla birlikte sağlık muayenesine götürüldüklerini söyleyen müşteki Ö.K., "Bana "Birinci derecede mitral kalp yetmezliği, göz ve aleji"den dolayı askeri öğrenci olamaz raporu verildi. Doğal olarak hiç beklemediğim bir şeydi, beni ve ailemi perişan etti. Çünkü mezuniyetime 2 ay kala sudan sebeplerle hakkımda askeri öğrenci olamaz raporu verilmişti" diyerek şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Müştekilerden E.O. ise, "Benim kalbimde kalp kapakçığı sorunu olduğu söylenerek bu doğrultuda 'Askeri Öğrenci Olamaz' raporu düzenlendi. Bu raporu istinaden de benim askeri okuldan ilişiğimi kestiler. Oysaki ben Askeri Lise'ye giriş yaptığım zamanda aynı sağlık kontrolünden geçtim ve benim sağlık raporumda olumsuz bir durum yoktu. İlişiğim kesildikten sonra başka bir hastaneye giderek kalbim ile ilgili muayene oldum. Ancak herhangi bir sorun görünmedi. Ben ikinci defa alınan bu sağlık raporunda şahsıma karşı haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Kazanılmış olan hakkımın bazı kişi ya da zümrelerce gasp edildiğini düşünüyorum" diye konuştu.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile 12'si tutuklu 19 şüphelinin olarak yer aldığı fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosuna gönderildi. Hazırlanan fezlekede, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" "cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma", "resmi belgede sahtecilik" suçları yer alıyor.

Kuleli'de öğrencilerin harp okuluna girmesine engel olan FETÖ'cüler hakkında fezleke düzenlendi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuleli Askeri Lisesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:51 Kaynak: İHA

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