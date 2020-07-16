Kulp'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

Kulp'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi önündeki caddede düzenlenen etkinliğe, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Kaymakam Gözlet, yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) o geceki hain planını, yüce milletin sokaklara çıkıp, canını ortaya koyarak bozduğunu dile getiren Gözlet, şunları kaydetti:

"Yüce milletimiz kendi iradesine karşı ayaklanan hainlere karşı dik durarak bu büyük destanı yazmıştır. Halkımız o gün bütün ihanet şebekelerinin karşısında durdu. O günlerde hain eylemlerini sürdüren PKK terör örgütünün, darbe girişimi sırasında hain eylemlerini kesmiş olması bu hainlerle işbirliği içerisinde olmasının kanıtıdır. Devletimizle, milletimizle bütün bu hainlere karşı dik durup mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kahramanlık destanını yazan tüm şehit ve gazilerimizi gurur ve minnetle anıyorum."

Programda daha sonra şiirler okundu, dua edildi, sinevizyon gösterimi sunuldu, sela okundu.

Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulp'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika
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