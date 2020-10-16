Kulp'ta okul önündeki yola hız düşürücü kasis yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okul önündeki yola hız düşüren kasis yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Kulp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Demirciler Caddesindeki Merkez İlkokulu ile Çok Programlı Anadolu Lisesi önüne, öğrencilerin okul giriş ve çıkışında güvenliğinin sağlanması için hız düşürücü kasis yerleştirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, öğrencilerin güvenliği için böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek, daha önce yaya geçitlerine çizgi çizilen, uyarıcı trafik levhaları yerleştirilen okul önlerine yaptıkları bu çalışmalarla tedbirleri daha da artırdıklarını söyledi.

Gözlet, "Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemlidir." dedi.