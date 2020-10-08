Kulp'taki EBA destek noktalarına yoğun ilgi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde uzaktan eğitim süreci çerçevesinde EBA'ya erişim sağlayamayan öğrenciler için kurulan EBA destek noktaları büyük ilgi görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA'ya erişim sağlayamayan ve derslerini takip edemeyen öğrenciler için tüm Türkiye'de olduğu gibi Kulp'ta da EBA destek noktaları oluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında, Çok Programlı Anadolu Lisesinde ve Kulp Anadolu Lisesinde açılan EBA destek noktaları öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, Kaymakam Mustafa Gözlet'in destekleri ile faaliyete başlayan EBA erişim noktalarında öğrencilere randevu sistemi ile hizmet sunulduğunu aktardı.

Haftanın 6 günü faaliyette bulunan EBA destek noktalarımızda öğrencilere nöbetçi bilişim öğretmenleri tarafından sürekli rehberlik edildiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"EBA'ya erişim sağlayamayan öğrencilerimiz bu noktalarda dersleri takip edebilecekler. Bu noktalarımız belli sayıda öğrenci ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir biçimde hizmet veriyor. Amacımız çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması, derslerini dinleyebilmelerini sağlamaktır. Yüz yüze eğitime geçinceye kadar çocuklarımız için tüm imkanları sunmaya gayret gösteriyoruz. Okullarımızda gereken tüm tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam ediyoruz. EBA platformuna ulaşımda sıkıntı yaşayan tüm öğrencilerimizi bekliyoruz."