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Kulp'tan 100 öğrenci Kitap Fuarı'nı gezdi

52 dakika önce

Kulp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte 100 öğrenci Diyarbakır 7. Kitap Fuarı'nı gezdi.

Kulp'tan 100 öğrenci Kitap Fuarı'nı gezdi, System.String[]

Kulp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte 100 öğrenci Diyarbakır 7. Kitap Fuarı'nı gezdi.

Kulp ilçesinde eğitim gören 100 öğrenci tahsis edilen araçlarla Diyarbakır 7. Kitap Fuarı'na gönderildi.

Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya tarafından uğurlandı. Fuarı gezisi süresince öğrencilere öğretmenler eşlik etti.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede eğitim gören 100 öğrenciyi binlerce kitabın sergilendiği, yazar ve şairlerin imza etkinlikleri, panel ve söyleyişlerin yapıldığı, il merkezinde gerçekleştirilen Kitap Fuarı'na gönderdiklerini söyledi.

Gözlet, "İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmeleri için her türlü desteği sunma gayreti içerisindeyiz. Eğitim noktasında bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize eğitim yaşamları boyunca başarılar diliyorum." dedi.

Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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